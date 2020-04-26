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Dünya

ABD'de yaşayan Tolga Karel: Bana 'kısa mesafe bir yük var' dediler, 12 ceset taşıdım

2017'de oyunculuğu bırakıp Türkiye'den ABD'ye taşınan Tolga Karel, yeni tip koronavirüs sürecinde ABD'de yaşanılan zorlukları anlattı.

2020-04-26 17:06:00 -
ABD'de yaşayan Tolga Karel: Bana 'kısa mesafe bir yük var' dediler, 12 ceset taşıdım

Tolga Karel 2017 yılında oyunculuğu bırakmış ve Türkiye'den ABD'ye taşınmıştı.

Geçtiğimiz ay böbreklerini üşüttüğünü ve bir hastaneye gittiğinde röntgen için kendisinden 3.500 dolar (25 bin TL) istediklerini belirten Karel, "Ben de dedim ki 'Röntgen çekin, böbreğim de sizde kalsın, ödeşelim. Ölürüm de ben size bu parayı vermem" dediğini anlattı.

Ailesini yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak için bir aydır TIR'da yaşadığını söyleyen Tolga Karel, "İnsanlar burada işlerini kaybediyorlar. Çok zor durumdalar. İşim var diye şükrediyorum. Eşim aradı dün ağlayarak, 1.5 yıldır çalıştığı işten çıkartmışlar." dedi.

"Bana 'kısa mesafe bir yük var' dediler, 12 ceset taşıdım"

Karel, "New York'a gittiğimde bana 'kısa mesafe bir yük var' dediler. Gidip yüke baktığımda başka bir morga götürülmek üzere 12 ceset olduğunu gördüm. Önce şoke oldum, ne yapacağımı bilemedim. TIR'ın soğutmalı dorsesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdım." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Naim

3500 dolarin 25000 tl yapmasina takilmiyosunuz galiba
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Huso

Parasıyla taşıdın ne var bunda. Sağlık sigortası yaptir para ödeme. Çok da şikayetin varsa niye ABD de yaşıyorsun ? Atla gel memlekete.
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