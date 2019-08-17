ABD'de uçak düştü: FOX muhabiri öldü ABD'de küçük uçağın düşmesi sonucu pilot ve uçakta bulunan Fox 8 haber kanalı muhabiri Nancy Parker hayatını kaybetti.

ABD'de küçük bir uçak, New Orleans'taki Lakefront Havaalanı'nda düştü. Uçağın içerisinde o sırada çekim yapan ABD haber kanalı Fox 8 muhabiri Nancy Parker (53) ve uçağın pilotu hayatını kaybetti. Pitts S-2B tipi uçağın, yerel saatle 15.00 sıralarında düştüğü bildirildi. ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu, uçağın düşüş nedenine dair soruşturma başlattı.

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