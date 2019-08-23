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ABD'de tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin California eyaletinin Sacramento kentinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:19
ABD'de tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

ABD basınındaki haberlere göre, Sacramento İtfaiye Biriminden Keith Wade yaptığı açıklamada, kentte yolcu treninin raydan çıktığını ve 27 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan 13'ünün hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Wade, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiğini aktardı.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin ve 15 ambulansın sevk edildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:19
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  2. Motosiklet ambulans
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  5. Sacramento kenti
  6. tren kazası
  7. ABD

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