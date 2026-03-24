ABD'de Nebraska'da yangınlar büyüdü: Yüz binlerce hektar kül oldu

ABD’nin Nebraska eyaletinde günlerdir devam eden orman yangınları yüz binlerce hektarlık alanı küle çevirirken, yetkililer alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak riskin sürdüğünü bildirdi.

ABD’nin Nebraska eyaletinde 12 Mart’tan bu yana devam eden orman yangınlarında yaklaşık 324 bin hektarlık alanın kül olduğu bildirildi. Yangınlarla mücadelenin ise halen sürdüğü aktarıldı.

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yanan alanların büyük kısmının Morrill bölgesinde bulunduğunu ve burada yaklaşık 259 bin hektarın zarar gördüğünü belirtti.

Nebraska Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamada ise Morrill bölgesindeki yangının yüzde 98, Cottonwood bölgesindeki yangının ise yüzde 96 oranında kontrol altına alındığı ifade edildi.

Yetkililerin, yüksek sıcaklık, kuru hava ve değişken rüzgarlar nedeniyle riskin devam ettiğini vurguladığı ve olası tehlikelere karşı ekiplerin hazır tutulduğu aktarıldı.

Yangınlarla mücadelede toplam 453 personelin görev aldığı belirtilirken, Nebraska Valisi Jim Pillen yangınlar nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, yaşanan felaketin Nebraska tarihinin en büyük orman yangını olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

