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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:00:32 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bin 989'a çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 59 bin 430 artışla 8 milyon 97 bin 973'e çıktı.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 962 artarak 220 bin 989'a ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 229 bini, yapılan test sayısı 120 milyon 527 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 862 bin 124 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 845 bin 656 vakayla Teksas ve 738 bin 749 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 403 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 7 milyon 244 bini aşkın vakayla Hindistan ve 5 milyon 114 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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