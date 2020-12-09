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Aktüel ABD'de Kovid-19 salgını hastanelerin kapasitesini zorluyor
Aktüel

ABD'de Kovid-19 salgını hastanelerin kapasitesini zorluyor

Ülkenin özellikle iç ve güney kesimlerindeki eyaletlerde hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı yüzde 95 ile yüzde 100 arasında seyrediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:11:43 -
ABD'de Kovid-19 salgını hastanelerin kapasitesini zorluyor

NEW YORK (AA) - ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde hastanelerin yatak kapasitesi ve yoğun bakım ünitelerinde aşırı doluluk yaşandığı kaydedildi.

New York Times’in Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, ülke genelindeki hastanelerin doluluk oranının kritik seviyeye yükseldiği, yoğun bakım ünitelerinde boş yatak oranın yüzde 15’in altına düştüğü belirtildi.

Özellikle Amerika’nın iç ve güney kesimlerindeki eyaletlerde bulunan hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde yüzde 95 ile yüzde 100 arasında doluluk yaşandığı, uzmanların mevcut şartlarda hastaların tedavisinin mümkün olmadığı uyarısında bulunduğu kaydedildi.

John Hopkins Üniversitesi Sivil Etki Merkezi Direktörü Beth Blauer, Kovid-19’un vurduğu kırsal bölgelerdeki küçük hastanelerin yetersiz kaldığının altını çizerek, "Salgın çok hızlı ve kötü yayılıyor, eğer hastanelerde kapasite açılmazsa bu insanların öleceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

-Nevada'da hastane araç parkı bakım ünitesine dönüştürüldü

Nevada eyaletinin Reno kentindeki bölge hastanesinin, kapasiteyi zorlayan Kovid-19 hastası yoğunluğundan araç parkını alternatif bakım ünitesine çevirdiği kaydedildi.

Araç parkında şimdiye kadar yaklaşık 200 hastanın tedavi edildiğini belirten Dr. Jacob Keeperman, ''Böyle bir yerde hastalara bakacağım hiç aklıma gelmezdi.'' ifadelerini paylaştı.

Michigan, Arkansas, Pennslyvania gibi eyaletlerdeki hastanelerin doluluk oranının endişelere neden olduğu, Teksas’ın El Paso şehrindeki 400 yataklık yoğun bakım ünitesinde sadece 13 yatağın boş olduğu, Yeni Meksika eyaleti Albuquerque kentinde ise yoğun bakım yataklarının tamamen dolduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 verilerine derleyen “Worldometers”a göre, vaka sayısının 15 milyon 615’e, ölü sayısının da 294 bine yaklaştığı ABD’de yaklaşık 27 bin Kovid-19 hastasının ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

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