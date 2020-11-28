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Aktüel ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti
Aktüel

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:04:10 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1388 artarak 271 bin 38'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 201 bin 377 artarak 13 milyon 458 bin 11'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1388 artarak 271 bin 38'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 7 milyon 948 bini geçerken, toplam test sayısı 189 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 235 bin 838 ile Texas eyaletinde görüldü. Bunu 1 milyon 190 binden fazla vakayla California ve 979 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 437 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 666 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 364 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 238 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.


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