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ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1580 artarak 88 bin 550'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:02:56 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1580 artarak 88 bin 550'ye yükseldi.
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