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Dünya

ABD’de koronaya karşı Hz. Muhammed’in hadisleri yayınlandı

ABD’de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Hz. Muhammed’in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadisi reklam panolarında yer aldı.

2020-04-21 04:51:00 - 2020-04-21 04:55:07
ABD’de koronaya karşı Hz. Muhammed’in hadisleri yayınlandı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının merkez üssü ABD’de Hz. Muhammed’in salgın hastalıklar ile ilgili olan hadisini yayınlandı. ABD’nin Chicago kentinde bir reklam panosunda Hz. Muhammed’in salgın hastalıklar ile ilgili hadisine atıfta bulunarak, panoda Hz. Muhammed’in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadisini korona virüs salgınına karşı kullanıldı. Reklam panosunda “Ellerinizi sık sık yıkayın. Salgın hastalık olan yerlere gitmeyin. Bulunduğunuz yerde salgın hastalık varsa ayrılmayın” ifadelerine yer verildi.

ABD’de toplam korona virüs vaka sayısı 784 bin 201’e, hayatını kaybedenler ise 41 bin 837’ye ulaştı.

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Yorumlar

kehanet

sapıklığın böylesi. hem islamı kabul etme öcü göstermeye çalış sıkışınca ondan meded um. bizdeki sapkınlarda böyle hayatların hiç camiye gelmez. dine ve camiye düşmanlık yaparlar gebrince cenazesi camiye getirilir.
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Gerçek

Bu Ramazan ayında inşallah tüm insanlık müslüman olur.
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