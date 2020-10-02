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Ekonomi ABD'de işsizlik oranı eylülde yüzde 7,9'a geriledi
Ekonomi

ABD'de işsizlik oranı eylülde yüzde 7,9'a geriledi

Ülkede tarım dışı istihdam, eylülde 661 bin kişilik artış göstererek beklentilerin altında kaldı - İşsizlik oranı, bu dönemde yüzde 8,4'ten yüzde 7,9'a düştü - Beklenenden fazla düşüş kaydeden işsizlik oranının, eylülde yüzde 8,2 olması tahmin ediliyordu

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:12:30 -
ABD'de işsizlik oranı eylülde yüzde 7,9'a geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de tarım dışı istihdam, eylülde 661 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 7,9'a düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, eylülde 661 bin kişi arttı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 850 bin kişi artması yönündeydi.

İstihdam artışının eylülde en çok görüldüğü sektörler, eğlence ve konaklama, perakende ticaret, sağlık ve sosyal yardım ile iş hizmetleri oldu. Kamudaki istihdam ise bu dönemde azalış gösterdi.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin temmuz ve ağustos ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, temmuzda tarım dışı istihdamdaki artış 1,73 milyondan 1,76 milyona, ağustos ayı verisindeki artış ise 1,37 milyondan 1,48 milyona revize edildi.


- İşsizlik oranı beklenenden iyi geldi


ABD'de işsizlik oranı ise eylülde 0,5 puan azalarak yüzde 7,9'a geriledi. Beklentinin altında bir seyir izleyen işsizlik oranının, eylülde yüzde 8,2 olacağı tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı, ağustosta ise yüzde 8,4 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 1 milyon kişi azalarak 12,6 milyona düştü. İş gücüne katılım oranı, eylülde 0,3 puan azalarak yüzde 61,4 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati eylülde 34,7'ye yükselirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise eylülde 29,47 dolara olarak kaydedildi.

ABD'de işsizlik oranı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, son verilerin iş gücü piyasasında beklenenden daha yavaş bir toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.

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