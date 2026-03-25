Dünya ABD'de hükümet kapanması uzarsa havaalanları kapanabilir
ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), hükümet kapanmasının devam etmesi durumunda ülke genelindeki bazı havaalanlarının kapatılabileceği uyarısında bulundu. TSA Geçici Yöneticisi Ha Nguyen McNeill, maaş alamayan personelin operasyonları sürdüremediğini ve bekleme sürelerinin tarihi zirveye ulaştığını vurgulayarak, "Havaalanlarını kapatmayı değerlendirebiliriz" dedi.

ABD'de 31 Ocak'tan bu yana devam eden kısmi hükümet kapanması, ülkenin ulaşım altyapısını felç etme noktasına getirdi. Senato'nun bütçe paketine onay vermesine rağmen Temsilciler Meclisi'ndeki oylama düğümünün çözülmemesi, federal çalışanları maaşsız bıraktı.

TSA YÖNETİCİSİ MCNEILL: "OPERASYONLAR ZORLAŞIYOR"

TSA Geçici Yöneticisi Ha Nguyen McNeill, ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi’nde yaptığı kritik konuşmada, finansal krizin saha operasyonlarına yansımasını şu sözlerle ifade etti:

“Fonlar yeniden sağlanana kadar bazı havaalanlarını kapatmayı değerlendirebiliriz."

McNeill, havaalanlarındaki güvenlik kontrolü bekleme sürelerinin şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaştığını ve çalışanların maaş alamamasının bu süreci sürdürülemez kıldığını belirtti.

31 OCAK'TAN BU YANA KRİZ SÜRÜYOR

Federal hükümetin 31 Ocak'ta kısmen kapanmasıyla birlikte, binlerce federal çalışan maaş alamadan görev yapmaya devam ederken, birçok kurumda da kısmi işten çıkarmalar yaşanıyor. Bütçe çıkmazı devam ederken, havacılık sektörü operasyonel bir çöküşün eşiğinde bekliyor.

İran’dan ABD’ye uçak gemisi tehdidi Lincoln hedefte
İran’dan ABD’ye uçak gemisi tehdidi Lincoln hedefte

Aktüel

İran’dan ABD’ye uçak gemisi tehdidi Lincoln hedefte

Kim Jong Un'dan ABD'ye sert cevap! "Nükleer kararımız İran saldırısıyla tescillendi!"
Kim Jong Un'dan ABD'ye sert cevap! "Nükleer kararımız İran saldırısıyla tescillendi!"

Gündem

Kim Jong Un'dan ABD'ye sert cevap! "Nükleer kararımız İran saldırısıyla tescillendi!"

Halkın çoğu İran'a yönelik saldırıları "aşırı" buluyor ABD'lileri pahalı benzin ve bulamama korkusu sardı
Halkın çoğu İran'a yönelik saldırıları "aşırı" buluyor ABD'lileri pahalı benzin ve bulamama korkusu sardı

Ekonomi

Halkın çoğu İran'a yönelik saldırıları "aşırı" buluyor ABD'lileri pahalı benzin ve bulamama korkusu sardı

Yine ABD taş koydu! Karayip ülkeleri vatandaşlığı için ikamet şartı geliyor!
Yine ABD taş koydu! Karayip ülkeleri vatandaşlığı için ikamet şartı geliyor!

Dünya

Yine ABD taş koydu! Karayip ülkeleri vatandaşlığı için ikamet şartı geliyor!

İran’dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti
İran’dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti

Gündem

İran’dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti

Devrim Muhafızları açıkladı! ABD'ye ait F-18 savaş uçağı vuruldu
Devrim Muhafızları açıkladı! ABD'ye ait F-18 savaş uçağı vuruldu

Dünya

Devrim Muhafızları açıkladı! ABD'ye ait F-18 savaş uçağı vuruldu

Trump en güçlü rakibine gidiyor
Trump en güçlü rakibine gidiyor

Dünya

Trump en güçlü rakibine gidiyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu
Gündem

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu

Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Özgür Özel ile ilgili öne sürüle..
Bir siyasi parti daha geliyor! İsmi belli oldu
Gündem

Bir siyasi parti daha geliyor! İsmi belli oldu

Türk siyasetine yeni bir halka daha eklendi. Daha önce Milli Yol Partisi çatısı altında siyaset yapan Şevket Göçmen ve beraberindeki heyet, ..
Hadi şimdi de koş sarıl alçak adam! İran, Modi'nin eli kanlı katile sarılmasının faturasını 1.5 milyarlık Hindistan’a ödetti! Ülke tüp kuyruğuna girdi, fabrikalar durdu!
Dünya

Hadi şimdi de koş sarıl alçak adam! İran, Modi'nin eli kanlı katile sarılmasının faturasını 1.5 milyarlık Hindistan’a ödetti! Ülke tüp kuyruğuna girdi, fabrikalar durdu!

İran’ın İsrail’e verdiği açık destek nedeniyle Hürmüz'de Hint gemilerine uyguladığı yasak, Hindistan'da tüp ve gaz krizine neden oldu. Bir o..
