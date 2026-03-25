ABD’de hükümet kapanması uzarsa havaalanları kapanabilir

ABD'de 31 Ocak'tan bu yana devam eden kısmi hükümet kapanması, ülkenin ulaşım altyapısını felç etme noktasına getirdi. Senato'nun bütçe paketine onay vermesine rağmen Temsilciler Meclisi'ndeki oylama düğümünün çözülmemesi, federal çalışanları maaşsız bıraktı.

TSA YÖNETİCİSİ MCNEILL: "OPERASYONLAR ZORLAŞIYOR"

TSA Geçici Yöneticisi Ha Nguyen McNeill, ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi’nde yaptığı kritik konuşmada, finansal krizin saha operasyonlarına yansımasını şu sözlerle ifade etti:

“Fonlar yeniden sağlanana kadar bazı havaalanlarını kapatmayı değerlendirebiliriz."

McNeill, havaalanlarındaki güvenlik kontrolü bekleme sürelerinin şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaştığını ve çalışanların maaş alamamasının bu süreci sürdürülemez kıldığını belirtti.

31 OCAK'TAN BU YANA KRİZ SÜRÜYOR

Federal hükümetin 31 Ocak'ta kısmen kapanmasıyla birlikte, binlerce federal çalışan maaş alamadan görev yapmaya devam ederken, birçok kurumda da kısmi işten çıkarmalar yaşanıyor. Bütçe çıkmazı devam ederken, havacılık sektörü operasyonel bir çöküşün eşiğinde bekliyor.