  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

ABD'de hemşireler sokağa indi!

ABD’de çöken sağlık sistemi nedeniyle hemşireler, ekipman eksikliği gerekçesiyle Beyaz Saray önünde yönetimi protesto etti.

2020-04-22 11:46:00 -
ABD'de hemşireler sokağa indi!

Beyaz Saray önündeki Lefayette Meydanı'nda bir araya gelen Ulusal Hemşireler Birliği üyesi hemşireler, protesto gösterisinde ABD'nin çeşitli eyaletlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren meslektaşlarının isimlerini okudu.

Gösteri esnasında sosyal mesafeye uyan ve maske takan hemşireler, maske ve eldiven gibi kişisel koruma ekipmanlarına daha çok ihtiyaç duyduklarını ve bu taleplerini Başkan Donald Trump'ın kapısında ifade etmek istediklerini kaydetti.

Ellerinde, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren bazı hemşirelerin fotoğraflarını taşıyan hemşireler, "Ellerinizi yıkamak için kulandığınız 20 saniye, ellerinizdeki 'kahraman' kanını temizlemeyecektir" yazılı pankartlar açtı.

Gösteri esnasında konuşma yapan bazı hemşireler ise insanların hayatları uğruna kendi canlarını yok saydıklarını vurguladı.

9 bin sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) açıkladığı verilere göre, ülkede 9 binden fazla sağlık çalışanına Kovid-19 tanısı konulurken, 27'si yaşamını kaybetti. Ancak Amerikan basını ve bazı hemşire birlikleri gerçek sayının bunun çok daha üstünde olduğunu, yeterli test yapılmadığını savunuyor.

Ülkede sağlık çalışanlarının yaşadığı kişisel koruma ekipman eksikliği ise sık sık gündeme geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İbrahim

YIKIN BEYAZ SARAYI,BEYAZ ÖNLÜKLERİNİZLE :)
  • Yanıtla
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı