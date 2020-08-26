  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklentiyi aştı
Ekonomi

ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklentiyi aştı

Ülkede dayanıklı mal siparişleri, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarak 230,7 milyar dolara yükseldi - Toparlanma eğilimini sürdüren ve piyasa beklentisinin üzerinde yükseliş gösteren verinin bu dönemde yüzde 4,3 artması tahmin ediliyordu

Yeniakit Publisher
2020-08-26 15:45:57 -
ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de dayanıklı mal siparişleri, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,2 artışla 230,7 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarak 230,7 milyar dolara yükseldi.

Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayında yakaladığı toparlanma eğilimini koruyan ve piyasa beklentisini geride bırakan verinin, temmuzda yüzde 4,3 artması öngörülüyordu.

Siparişlerin temmuz ayındaki yükselişinde, ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerdeki artış belirleyici oldu. Temmuzda ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler aylık yüzde 35,6'lık artış gösterdi.

Haziran ayına ait dayanıklı mal siparişlerindeki artış ise yüzde 7,7'ye, siparişlerin toplam tutarı da 207,5 milyar dolara revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr'de soruları yanıtladı. Memiş, altın ve gümüşle ilgili kritik açıklamalarda b..
Asistanı duyurdu! Nihat Hatipoğlu'ndan üzen haber
Gündem

Asistanı duyurdu! Nihat Hatipoğlu'ndan üzen haber

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan asistanı üzen haberi "Hocam koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde deva..
Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti
Dünya

Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'dekİ faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, ABD ile provoke edici bir tatbikat yaptı.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı