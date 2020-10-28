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Aktüel ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar kullanılan oy sayısı 71 milyonu geçti
Aktüel

ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar kullanılan oy sayısı 71 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:55:22 -
ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar kullanılan oy sayısı 71 milyonu geçti

NEW YORK (AA) - ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine günler kala birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde şu ana kadar 71 milyondan fazla kişi oyunu kullandı.

ABD'de başkanlık seçimleri için erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve sandık başında oy kullanma yoluyla şimdiye kadar 71 milyon 63 bin 593 kişi oy kullandı.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 48 milyona yaklaşırken, 23 milyondan fazla kişi de seçim merkezlerinde oylarını elden bırakma yolunu tercih etti.

California 7 milyon 912 bin, Teksas 7 milyon 803 bin ve Florida 6 milyon 440 binden fazla oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıkarken, posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 91 milyondan fazla oy pusulası talep ettiği belirtildi.

İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla veya sandık başında erken oylamaya izin verilmesinin, bu seçimlerde sayının yükselmesinde ana etken olduğunu ifade etmişti.

McDonald, erken oylama oranlarına bakarak seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulunmuş, bunun da ülke seçmeninin yüzde 65'ine tekabül edeceğine ve 1908'den bu yana seçimlerde en yüksek seviyede katılımın beklendiğine dikkati çekmişti.

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