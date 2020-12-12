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Aktüel ABD'de başkanlık geçiş döneminde bir haftada ikinci idam cezası infaz edildi
Aktüel

ABD'de başkanlık geçiş döneminde bir haftada ikinci idam cezası infaz edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:30:51 -
ABD'de başkanlık geçiş döneminde bir haftada ikinci idam cezası infaz edildi

TERRE HAUTE (AA) - ABD'de "topal ördek" dönemi olarak adlandırılan başkanlık geçiş döneminde ikinci idam cezası infaz edildi.

Öz kızını öldürmek suçundan hüküm giyen Alfred Bourgeois'ın (56) cezası, Indiana'nın Terre Haute kentindeki cezaevinde zehirli iğneyle infaz edildi.

Böylece, ABD'de topal ördek dönemi olarak adlandırılan başkanlık geçiş döneminde son bir haftada ikinci idam cezasının infazı gerçekleştirildi.

Cinsel istismarda bulunduğu 2 yaşındaki kızının kafasını tırın camlarına vurarak öldüren Bourgeois, idamdan önce özür dilemezken kızını öldürdüğü ve cinsel tacizde bulunduğu suçlamalarını reddetti.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın göreve başlamasından önceki haftalarda 3 federal infaz daha planlanıyor.

Avukatları, Bourgeois'in zihinsel engelli kategorisinde değerlendirilebilecek bir "IQ" seviyesine sahip olduğunu ve idam cezasına uygun olmadığını savunmasına karşın, mahkeme idam cezasını onaylamıştı.

Ülkede topal ördek döneminde en son 1890'larda Grover Cleveland'ın başkanlığı sırasında idam cezaları infaz edilmişti.

ABD'de topal ördek dönemi olarak adlandırılan başkanlık geçiş döneminde 130 yıl sonra ilk kez, perşembe günü bir idam cezası uygulanmıştı.




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