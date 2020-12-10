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Aktüel ABD Yüksek Mahkemesi, muhbirlik yapmayı reddettiği için cezalandırılan Müslümanlar lehine karar verdi
Aktüel

ABD Yüksek Mahkemesi, muhbirlik yapmayı reddettiği için cezalandırılan Müslümanlar lehine karar verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 22:49:08 -
ABD Yüksek Mahkemesi, muhbirlik yapmayı reddettiği için cezalandırılan Müslümanlar lehine karar verdi

NEW YORK (AA) - ABD Yüksek Mahkemesi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) muhbiri olmayı reddettikleri için uçuş yasağı listesine konulan üç Müslümanın, FBI görevlileri aleyhine maddi tazminat davası açabileceğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme üyeleri, muhbir olmayı reddettikleri için uçuş yasağı listesine alınan 3 Müslüman lehine karar verdi.

Dini Özgürlük Onarım Yasası (RFRA) çerçevesinde 2013'te açılan davada mahkeme, mağdurların FBI görevlileri hakkında maddi tazminat davası açabileceğine hükmetti.

Yargıç Clarence Thomas, karar metninde, "Bu davanın, bireysel ölçüde devlet görevlilerine karşı 'uygun tazminat' talebi içerebileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

New York’ta yaşayan Muhammad Tanvir, Jameel Algıbhah ve Naveed Shinwarı, FBI'ın, kendilerinden Müslüman toplumu içinde muhbirlik yapmaları talebini reddetmiş ve ardından FBI, 3 Müslümanın ismini terör bağlantılı uçuş yasağı listesine koymuştu.

FBI ajanlarını mahkemeye veren üç Müslümanın davası, duruşmaya doğru haklarındaki uçuş yasağının kaldırıldığı belirtilerek kapatılmaya çalışılmış ancak temyiz mahkemesi, RFRA kapsamında maddi zarar için davanın Yüksek Mahkemeye taşınabileceğine hükmetmişti.

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