ABD ve Rus uçakları Japon Denizi'nde karşı karşıya geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-35S ve MiG-35BM savaş uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri bağlısı RC-135W stratejik keşif uçağına 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Japonya Denizi üzerinde önleme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Rusya Hava Kuvvetleri, RC-135W stratejik keşif uçağı uçuşunun, Japon Denizi üzerindeki uluslararası sular üzerinde Rusya Federasyonu’nun devlet sınırına yaklaştığını söyledikten sonra savaş uçaklarının ABD uçağına önleme gerçekleştirmek amacıyla havalandığı bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Hedefin belirlenmesi ve müdahale edilmesi için, Doğu Askeri Bölgesi Hava Savunma Kuvvetleri’nden Su-35S ve MiG-31BM savaş uçakları kalktı, sonra önleme yapılan uçağın ABD Hava Kuvvetleri keşif uçağı RC-135 olarak belirlendi.” ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamaya göre, Su-35S ve MiG-31BM savaş uçakları Amerikan keşif uçağına güvenli bir mesafeden eşlik etti ve sonrasında Rusya sınırından uzaklaştığı emin olunduğunda, hava üssüne geri döndü.

Gerçekleştirilen önleme geçtiğimiz günlerde Rus SU-27 savaş uçağının Kırım bölgesine yaklaşırken RC-135 stratejik keşif uçağına gerçekleştirdiği önlemeyi takiben gerçekleştirildi. Amerikan ve Rus uçakları çeşitli bölgelerde karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

1 Temmuz 2020 tarihinde Kırım açıklarında ABD Hava Kuvvetleri bağlısı keşif uçağının Karadeniz üzerindeki misyonları sırasında Rus savaş uçakları önleme gerçekleştirmiş ve gerekli bölgeye kadar eşlik etmişti.

Kaynak: DefenceTurk