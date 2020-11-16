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Aktüel ABD üniversitelerine kayıt yaptıran yabancı öğrenci sayısı 2003'ten bu yana en düşük seviyede
Aktüel

ABD üniversitelerine kayıt yaptıran yabancı öğrenci sayısı 2003'ten bu yana en düşük seviyede

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:11:29 -
ABD üniversitelerine kayıt yaptıran yabancı öğrenci sayısı 2003'ten bu yana en düşük seviyede

ANKARA (AA) - ABD'deki üniversitelere yeni uluslararası öğrenci kayıtları, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Trump yönetiminin politikaları nedeniyle 2003 yılından bu yana en düşük seviyeye indi.

Kovid-19'un ABD'de yüksek öğrenime etkisini anlamak için merkezi New York'ta bulunan Uluslararası Eğitim Enstitüsünün (IIE) yürüttüğü çalışmanın sonuçları "Open Doors" raporunda paylaşıldı.

Raporda, 2019-2020 akademik yılında ABD üniversitelerine bir önceki yıldan 20 bin daha az, yani 1 milyon 75 bin 496 uluslararası öğrencinin kayıt yaptırdığına, 2020 sonbaharında uluslararası öğrenci kayıtlarının yüzde 16 azaldığına dikkat çekildi.

İlk kez kayıt yaptıran yabancı öğrenci sayısının ise yüzde 43 düştüğüne işaret edildi.

Yabancı öğrenci kayıtlarında 2003 yılından bu yana görülen en yüksek düşüşe yol açan tek faktörün, Kovid-19 salgını olmadığı, Trump yönetiminde, vize kısıtlamaları ve yabancı düşmanı söylem dahil uluslararası öğrencileri daha az hoş karşılayan iklimin bu düşüşte etkisi bulunduğu vurgulandı.

Birçok ülke ve üniversite için uluslararası öğrenci okul ücretleri, devlet gelirine önemli bir kaynak oluşturuyor.

Uluslararası Eğitimciler Birliğine (NAFSA) göre, ABD'de 2019-2020 akademik döneminde uluslararası öğrenciler ülke ekonomisine 38,7 milyar katkıda bulundu. Bunun bir önceki akademik yılda 41 milyar dolar olduğu ifade edildi.

ABD üniversitelerine uluslararası öğrenci kayıtları, 11 Eylül saldırılarının ardından da düşüşe geçmişti.

ABD'deki üniversitelere en fazla yabancı öğrenci sırasıyla Çin, Hindistan ve Güney Kore'den geliyor.



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