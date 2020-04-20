  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

ABD ordusuna saldırı! Yaralı askerler var

ABD ordusuna ait devriye güçleri Suriye'nin Haseke kentinde saldırıya uğradı. Saldırıda askeri araç imha olurken bazı askerler yaralandı.

2020-04-20 18:22:00 - 2020-04-20 19:36:58
ABD ordusuna saldırı! Yaralı askerler var

Esed rejimine bağlı haber ajasnı SANA'nın aktardığına göre, ABD ordusuna ait devriye güçleri Haseke’de saldırıya uğradı. Devriye grubunun aracı imha edildi, yaralı askerler var.

SANA’nın haberinde, “Yerel kaynaklara göre, ABD’li askerleri ve terör örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DSG) üyelerini taşıyan Hammer tipi askeri araç, Haseke’nin güneybatısındaki Ruveyşid köyü kavşağında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı” ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda askeri aracın imha edildiği ve birkaç askerin yaralandığı belirtildi.

6 Nisan'da da benzer saldırı oldu

Öte yandan 6 Nisan’da DSG ve ABD’li askerlerin ortak devriyesinin Deyr ez-Zor vilayetinin Haseke sınırları yakınlarında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığı da kaydedildi. Söz konusu saldırıda ABD’li bir subay ve iki DSG üyesinin öldüğü aktarıldı.

Esed’e videolu tehdit: Sizi görüyoruz, bu bir uyarıdır
Esed’e videolu tehdit: Sizi görüyoruz, bu bir uyarıdır

Dünya

Esed’e videolu tehdit: Sizi görüyoruz, bu bir uyarıdır

Esed'i sarsan suikast! Çok sayıda ölü var
Esed'i sarsan suikast! Çok sayıda ölü var

Dünya

Esed'i sarsan suikast! Çok sayıda ölü var

Esed ile görüşen Cevad Zarif'ten Türkiye açıklaması: Bunu Suriye'ye bildirdik
Esed ile görüşen Cevad Zarif'ten Türkiye açıklaması: Bunu Suriye'ye bildirdik

Dünya

Esed ile görüşen Cevad Zarif'ten Türkiye açıklaması: Bunu Suriye'ye bildirdik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı