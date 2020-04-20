ABD ordusuna saldırı! Yaralı askerler var
ABD ordusuna ait devriye güçleri Suriye'nin Haseke kentinde saldırıya uğradı. Saldırıda askeri araç imha olurken bazı askerler yaralandı.
Esed rejimine bağlı haber ajasnı SANA'nın aktardığına göre, ABD ordusuna ait devriye güçleri Haseke’de saldırıya uğradı. Devriye grubunun aracı imha edildi, yaralı askerler var.
SANA’nın haberinde, “Yerel kaynaklara göre, ABD’li askerleri ve terör örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DSG) üyelerini taşıyan Hammer tipi askeri araç, Haseke’nin güneybatısındaki Ruveyşid köyü kavşağında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı” ifadeleri kullanıldı.
Saldırıda askeri aracın imha edildiği ve birkaç askerin yaralandığı belirtildi.
6 Nisan'da da benzer saldırı oldu
Öte yandan 6 Nisan’da DSG ve ABD’li askerlerin ortak devriyesinin Deyr ez-Zor vilayetinin Haseke sınırları yakınlarında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığı da kaydedildi. Söz konusu saldırıda ABD’li bir subay ve iki DSG üyesinin öldüğü aktarıldı.