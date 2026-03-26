ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu teknesini vurdu: 4 ölü
ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'deki uyuşturucu rotasında seyreden ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtilen bir tekneye saldırı düzenledi. General Francis L. Donovan'ın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda 4 "narko-terörist" öldürülürken, ABD safında herhangi bir kayıp yaşanmadığı bildirildi.
Karayipler'de yasadışı uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen "Güney Mızrağı Operasyonu"nda sıcak saatler yaşandı. ABD Güney Komutanlığı, istihbarat raporlarıyla uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı doğrulanan bir tekneye yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
GENERAL DONOVAN'DAN OPERASYON TALİMATI
SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada, ortak görev gücünün Komutan General Francis L. Donovan'ın doğrudan talimatıyla harekete geçtiği belirtildi. Terör örgütleri tarafından işletildiği ifade edilen teknenin, kapsamlı bir sistemik baskı stratejisi dahilinde hedef alındığı vurgulandı.
4 NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonun sonuçlarına ilişkin askeri yetkililer şu bilgileri paylaştı:
"Kartellere karşı tam kapsamlı sistemik baskı uygulanıyor. Elde edilen istihbarat, söz konusu teknenin Karayipler'deki bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyir halinde olduğunu ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladı. Bu operasyon sırasında 4 erkek narko-terörist öldürüldü. Hiçbir ABD askeri gücü zarar görmedi."