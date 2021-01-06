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Aktüel ABD, Katar'a ambargoları sonlandıran KİK Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı
Aktüel

ABD, Katar'a ambargoları sonlandıran KİK Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 06:13:46 -
ABD, Katar'a ambargoları sonlandıran KİK Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde kabul edilen Ula Bildirisi'ndeki iş birliği vaadini memnuniyetle karşıladıklarını ve körfez ülkelerinin aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için birlikte çalışmalarını beklediklerini bildirdi.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Arap ve Körfez ülkeleri arasındaki birliği sağlama yolunda pozitif bir adım olan KİK Zirvesi'nde kabul edilen Ula Bildirisi'nden şevk aldık." ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır Körfez ülkelerinin birleşmesinin halklarına daha çok güven, refah ve hizmet getireceğine vurgu yaptıklarını belirten Pompeo, "Bugün askeri, ekonomik, sağlık, yolsuzlukla mücadele ve kültürel inisiyatifler konusunda iş birliğinin yeninden tesis edilmesi konusunda verilen vaadi memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Körfez ülkelerinin aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için çalışmaya devam edeceklerini umduklarını ifade eden Bakan Pompeo, "Tam diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek, ortak tehditlere karşı bölgeyi birleşmek için tüm taraflar için zorunluluktur. Bir araya geldiğimizde daha güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, Kuveyt'e de Körfez krizini bitirmek üzere sarf ettiği çabadan dolayı teşekkür etti.

- Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, Suudi Arabistan'ın Ula kentinde gerçekleştirildi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Katar Emiri Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir görüntü verdi.

Zirveye, Bahreyn heyeti adına Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Umman adına Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said, Kuveyt'ten Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ise Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Danışmanı Jared Kushner'ın yanı sıra Katar'a yönelik ambargoya katılan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri de zirvede hazır bulunan isimler arasında yer aldı.

Zirvede, kabul edilen ve Katar tarafından da imzalanan Ula Bildirisi'nde, Katar'a yönelik ambargoların kaldırılmasının yanı sıra bölge ülkeleri arasında birçok alanda iş birliğinin ilerletilmesine vurgu yapıldı.

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