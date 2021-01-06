ABD istihbarat ajansları, kamu kuruluşlarına yönelik siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu

WASHINGTON (AA) - ABD'nin istihbarat ajansları, federal kurumlara yönelik geniş çaplı siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu.

ABD'de geçen ay bazı bakanlıklar da dahil birçok federal kurumun hedef alındığı ve "SolarWinds" olarak nitelendirilen siber saldırıların yankıları devam ediyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenli Ajansı (CISA) konuya ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu saldırıların ardında Rusya'nın olduğu ifade edildi.

Siber saldırıların ardından ortak bir çalışma grubu kurulduğuna işaret edilen açıklamada, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda, Rusya merkezli gibi görünen bir tehdidin, son siber saldırıların ardında olduğunu tespit ettik." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, siber saldırılara ilişkin soruşturmanın sürdüğünün de altı çizildi.







