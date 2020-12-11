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Aktüel ABD Gıda ve İlaç Dairesi uzmanlar kurulu, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.
Aktüel

ABD Gıda ve İlaç Dairesi uzmanlar kurulu, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 02:03:15 -
ABD Gıda ve İlaç Dairesi uzmanlar kurulu, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.
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