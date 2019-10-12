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ABD dünyaya resmen duyurdu: Mücadele için asker gönderiyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı; bölgedeki İran tehdidiyle mücadele etmek amacıyla Suudi Arabistan'a 3 bin kişilik yeni bir güç konuşlandırılacağını duyurdu.

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:34
ABD dünyaya resmen duyurdu: Mücadele için asker gönderiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suudi Arabistan'a yeni bir güç konuşlandıracağın, bu konuşlandırmada savaş filosu ve hava savunma personeli bulunacak.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Diğer gönderdiğimiz güçler ile ele alındığında, bölgeye 3.000 kişilik güç gönderilmiş oluyor" dedi.

Savunma Sekreteri Mark Esper, "Suudi Arabistan'ın Orta Doğu'da uzun zamandır devam eden bir güvenlik ortağı olduğunu" açıkladı.

ABD, Patriot bataryaları ve bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi de göndereceğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 11:34
  1. Pentagon
  2. Suudi Arabistan
  3. Patriot

YORUM YAZ

  • AlperAlper16 dk önce
    Suudi Amerikada arap askerin ne işi var zaten?
  • Tata TongaTata Tonga18 dk önce
    kralı koruyorlar. kral da artık kesenin ağzını açar...
  • 100 YILÖNCE BİRKESE ALTIN ALIRSAN BİNYIL ÖDE ÖDE BİTMEZ BİZİM MALAR BATICILARNEDEN AÇIZ İŞYOKMAŞ YETMİYO BATI ÇOK İYİ BATININ HANGİ TEKNOLOJİSİNİ ALDIN DİYE BİSRDUNMU KENDİNE SİLAHMIOTOMOBİLMİ UÇAKMI ALDIN YOKSA ALMADINMIAHMAKLAR CEHENEMDEN ÇIKAMAZ 100 YILÖNCE BİRKESE ALTIN ALIRSAN BİNYIL ÖDE ÖDE BİTMEZ BİZİM MALAR BATICILARNEDEN AÇIZ İŞYOKMAŞ YETMİYO BATI ÇOK İYİ BATININ HANGİ TEKNOLOJİSİNİ ALDIN DİYE BİSRDUNMU KENDİNE SİLAHMIOTOMOBİLMİ UÇAKMI ALDIN YOKSA ALMADINMIAHMAKLAR CEHENEMDEN ÇIKAMAZ 18 dk önce
    KAÇPARA ALACAN TURP
  • abdrhmnabdrhmn20 dk önce
    esas gayeleri iran değil tc dir uyanık olalım

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