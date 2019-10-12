ABD dünyaya resmen duyurdu: Mücadele için asker gönderiyoruz Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı; bölgedeki İran tehdidiyle mücadele etmek amacıyla Suudi Arabistan'a 3 bin kişilik yeni bir güç konuşlandırılacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suudi Arabistan'a yeni bir güç konuşlandıracağın, bu konuşlandırmada savaş filosu ve hava savunma personeli bulunacak. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Diğer gönderdiğimiz güçler ile ele alındığında, bölgeye 3.000 kişilik güç gönderilmiş oluyor" dedi. Savunma Sekreteri Mark Esper, "Suudi Arabistan'ın Orta Doğu'da uzun zamandır devam eden bir güvenlik ortağı olduğunu" açıkladı. ABD, Patriot bataryaları ve bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi de göndereceğini açıkladı.

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