ABD Başkanı Trump'tan "bombardımanın tekrar başlar" tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşılan meseleleri kabul etmemesi halinde "bombardımanın öncekinden daha yüksek ve yoğun düzeyde tekrar başlayacağı" tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, "İran'ın, üzerinde anlaşılanı vermeyi kabul edeceğini varsayarsak ki bu büyük bir varsayım olur, zaten efsanevi olan Destansı Öfke Operasyonu sonuna gelmiş olur. Son derece etkili abluka, Hürmüz Boğazı'nın İran dahil herkese açık olmasına olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın kabul etmemesi halinde "bombardımanın başlayacağı" tehdidinde bulunarak, "Maalesef bu (bombardıman) öncekinden çok daha yüksek düzeyde ve yoğunlukta olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 3 Mayıs'ta İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği mülakatta İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" bulduğunu açıklamıştı.