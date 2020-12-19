  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD Başkanı Trump, ülkedeki siber saldırıların arkasında Çin'in de olabileceğini söyledi
Aktüel

ABD Başkanı Trump, ülkedeki siber saldırıların arkasında Çin'in de olabileceğini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:17:53 -
ABD Başkanı Trump, ülkedeki siber saldırıların arkasında Çin'in de olabileceğini söyledi

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların arkasında Çin’in de olabileceğini belirtti.

Trump, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda, resmi kurumlara yapılan siber saldırılar hakkında kendisine tam bir bilgilendirme yapıldığını belirterek, “Siber saldırı gerçekte sahte haber medyasında olduğundan çok daha büyük.” diye yazdı.

Her şeyin kontrol altında olduğunu belirten Trump, “Rusya, Rusya, Rusya. Herhangi bir şey olduğunda öncelikli terane bu, çünkü ana akım medya, çoğunlukla mali nedenlerden ötürü, Çin’in de (saldırıların arkasında) olabileceği olasılığını tartışmaktan korkuyor (olabilir!).” ifadelerini paylaştı.

Trump, 3 Kasım başkanlık seçimleri sırasında tuhaf oy kullanma makinelerinin de hedef alınmış olabileceğini kaydederek, “Ki bu durum (seçimlerin) ABD için daha da yozlaşmış bir utanç haline geldiğini ve açık bir şekilde benim kazandığımı gösterir.” iddiasında bulundu.

Trump’ın Twitter’daki paylaşımı siber saldırı konusunda kendi kabinesindeki üst düzey açıklamalarla çeliştiği şeklinde değerlendirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma akşamı bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD’ye yönelik siber saldırıların arkasında “oldukça net” bir şekilde Rusya’nın olduğunu söyleyebileceklerini belirtmişti.

Geçen hafta sonu, ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar olmuş, söz konusu saldırıların ardında Rusya yönetiminin olduğu iddia edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O tarihte ilk uçuşunu yapacak... Sesten hızlı süpersonik SİHA geliyor!
Teknoloji

O tarihte ilk uçuşunu yapacak... Sesten hızlı süpersonik SİHA geliyor!

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Göksungur, Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak. Saatte yaklaşık 1600 km ..
ABD hava üssüne roketli saldırı!
Dünya

ABD hava üssüne roketli saldırı!

ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında bulunan en büyük hava üssü Bagram'a roketli saldırı düzenlendi.
Duyurdu: PKK'lı teröristler onların elbiselerini giyiyor
Dünya

Duyurdu: PKK'lı teröristler onların elbiselerini giyiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesini işgal ettiğini ve..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay