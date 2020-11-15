  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD Başkanı Trump seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını yineledi
Aktüel

ABD Başkanı Trump seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını yineledi

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:57:14 -
ABD Başkanı Trump seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını yineledi

NEW YORK (AA) – ABD’de 3 Kasım başkanlık seçimi sonuçları hakkında tartışmalar devam ederken, Başkan Donald Trump, seçimleri hileli olduğu için Demokrat aday Joe Biden’ın kazandığı iddialarını yineledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin seçilmiş başkanı Biden’ın ismini kullanmadan “O, seçim hileli olduğu için kazandı.” ifadesini kullandı.

Oy sayımlarına denetçi ve gözlemcilerin alınmadığını savunan Trump, oyların Dominion adlı radikal sola ait kötü üne ve ekipmanlara sahip özel bir şirket tarafından tasnif edildiğini öne sürdü.

Trump, “(Bu şirket) büyük bir farkla kazandığım Teksas’a (girmeye) bile hak kazanamadı. Sahte ve sessiz medya ve dahası!” iddiasında bulundu.

Paylaşımında Trump ayrıca, "Seçim gecesinde meydana gelen tüm mekanik 'aksaklıklar' gerçekten de onların oy çalmaya çalışırken yakalanmasıydı. Ancak yakalanmadan çok başarılı oldular. Postayla gönderilen seçimler iğrenç bir şaka!" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı
Siyaset

DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı

“Her partinin adamı” nâmıyla bilinen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal, değerli gazeteci Ahmet Kekeç’in vefat ettiği gün yaptığı p..
Avrupa ülkesinde büyük rezillik! Sarhoş hemşire ventilatör tüpüyle hastayı öldürdü
Dünya

Avrupa ülkesinde büyük rezillik! Sarhoş hemşire ventilatör tüpüyle hastayı öldürdü

Belçika'da bir hemşire, alkollüyken müdahale etmeye çalıştığı hastanın boğazına ventilatör borusu yerine ventilatör tüpünü sıkıştırarak önce..
Hadlerini iyice aştılar! Joe Biden'a küstah Türkiye çağrısı
Gündem

Hadlerini iyice aştılar! Joe Biden'a küstah Türkiye çağrısı

3 Kasım'da yapılan ABD seçimleri sonrası Donald Trump'ın ardından başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden'a bir grup Demokrat senatör Tü..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay