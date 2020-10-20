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Aktüel ABD Başkanı Trump: FBI, Joe Biden'ı soruşturmalı
Aktüel

ABD Başkanı Trump: FBI, Joe Biden'ı soruşturmalı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 01:36:47 -
ABD Başkanı Trump: FBI, Joe Biden'ı soruşturmalı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Demokrat başkan adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkisi olduğu iddialarını soruşturması gerektiğini söyledi.

Trump, seçim kampanyası için bulunduğu Arizona'da uçaktan inişinde gazetecilere açıklama yaptı.

Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın e-postalarıyla ilgili New York Post gazetesinde yer alan haberi anımsatan Trump, "FBI, Joe Biden'ı bu konuda soruşturmalı. Şu anda bir soruşturma var mı bilmiyorum ama onu soruşturmalılar. FBI Direktörü Chris Wray'i arayıp ona sorabilirsiniz. Biden'ın aday olmasına izin verilmemeliydi." dedi.

New York Post gazetesinde yer alan iddiaların üzerine ana akım medyanın yeterince gitmediğini savunan Trump, "Basın bu konuda hiç haber yapmadı. Bu adil değil." diye konuştu.

- İddialar

New York Post gazetesinin 14 Ekim'de yayımladığı haberde, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

E-postalarda, Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin Mayıs 2014'teki bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye sorduğu ortaya çıkmıştı.

Haberde, Hunter Biden'ın iddialara yanıt olarak o anda Katar'da olduğunu belirttiği ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı?" sorusunu sorduğu ifade edilmişti.

Pozharskyi'nin, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği e-postada Joe Biden ile tanıştığını anlattığı öne sürülmüştü. Bundan bir süre sonra da Biden'ın Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı ileri sürülmüştü.

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