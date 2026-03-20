ABD ablukasına Rusya’dan dev meydan okuma: Rus petrolü Küba yolunda!

Küba, Ocak ayından bu yana ABD baskısı nedeniyle enerji ithalatında ciddi bir tıkanıklık yaşıyordu. Ancak denizcilik verileri, Moskova’nın Havana’yı yalnız bırakmadığını ortaya koydu. Rus bayraklı dev tankerlerin yanı sıra farklı limanlardan kalkan yakıt gemileri de rotayı Karayipler’e kırdı.

ATLANTİK'TE KRİTİK SEVKİYAT: 730 BİN VARİL

Rusya’nın Primorsk limanından 8 Mart’ta hareket eden "Anatoly Kolodkin" gemisi, taşıdığı 730 bin varil ham petrolle Küba’nın Matanzas terminaline yanaşmaya hazırlanıyor. Geminin 23 Mart civarında limana ulaşması bekleniyor. Sadece ham petrol değil, Hong Kong bayraklı "Sea Horse" gemisinin de 200 bin varil dizel ile bölgeye ilerlediği kaydedildi.

KÜBA’DA HAYAT DURMA NOKTASINDA

ABD’nin Venezuela’dan gelen sevkiyatları durdurmasıyla Küba, tarihin en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Ülkede geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanırken; ulaşım, sağlık hizmetleri ve temel altyapı çökmüş durumda. Rusya’dan gelecek bu cansuyu niteliğindeki sevkiyatın, adadaki karanlığı kısmen dağıtması bekleniyor.

TRUMP’A SİYASİ MEYDAN OKUMA

Uzmanlar, Rusya’nın bu hamlesini Donald Trump yönetiminin sertleşen Küba politikasına doğrudan bir cevap olarak nitelendiriyor. Washington’ın yaptırım tehditlerine rağmen Rusya’nın açıkça enerji desteği sağlaması, Soğuk Savaş yıllarını anımsatan bir jeopolitik restleşme olarak yorumlanıyor.