  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD, 12 askeri bölgeyi Güney Kore'ye iade etti
Aktüel

ABD, 12 askeri bölgeyi Güney Kore'ye iade etti

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:09:15 -
ABD, 12 askeri bölgeyi Güney Kore'ye iade etti

ANKARA (AA) - ABD ordusu, Güney Kore'deki 12 askeri bölgeyi ev sahibi ülkeye iade etti.

Güney Kore haber ajansı YONHAP'ın haberine göre, iki ülke yetkilileri, ABD Kore Kuvvetlerinin (USFK) başkent Seul'deki Yongsan garnizonunun bazı bölümlerinin olduğu askeri bölgeleri devretmesi konusunda anlaştı.

USFK'nin karargahının olduğu Yongsan garnizonundan iki arsanın yanı sıra başkent Seul'deki Camp Kim Kışlası ile 4 askeri bölgenin, Daegu şehrindeki Camp Walker helikopter pistinin, Hanam şehrindeki golf sahasının, Pohang kentinde ABD Deniz Piyadeleri'nin kullandığı üssün ve Taebaek şehrindeki atış talimi alanının Güney Kore'ye iade edilmesine karar verildi.

Taraflar, üslerin tavsiyesi ve çevre temizliğinin maliyetlerinin paylaşılması ve izlenecek prosedürler konusunda anlaşmaya vardı.

1950-1953'teki Kore Savaşı'nda ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler (BM) koalisyonu tarafından desteklenen Güney Kore'de halen 28 bin 500 Amerikan askeri görev yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti
Dünya

Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da bir gencin polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinden sonra protestoların ..
Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı
Dünya

Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tavsiyesiyle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava sa..
Dikkat! Emniyetten dolandırıcılık uyarısı
Aktüel

Dikkat! Emniyetten dolandırıcılık uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, "WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcıl..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay