Abbas, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'da Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Filistin meselesini görüştü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, çıktığı yurt dışı turunun ilk ayağı olan Ürdün'ün ardından geçtiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Ebu Gayt ve Şukri ile bir araya geldi.

Abbas, gerçekleştirdiği görüşmelerde, Filistin meselesinde yaşanan son gelişmelerin yanı sıra Filistin'in uluslararası alanda desteklenmesi için diplomatik ve siyasi düzeyde sarf edilen çabalarla ilgili Şukri ve Ebu Gayt'a bilgi verdi.

Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh ise yaptığı açıklamada, Mahmud Abbas'ın yarın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geleceğini söyledi.

Abbas, gün içinde Ürdün'ün El-Akabe kentinde Kral 2. Abdullah ile bir araya gelmişti.