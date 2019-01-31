AB vize ücretlerini 80 euroya çıkarıyor
AB Konseyi ile yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıklayan AP, uyguladıkları vize ücretlerini 60’tan 80 Euro’ya yükseltmeye hazırlanıyor.31 Ocak 2019 Perşembe 11:05
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri uyguladıkları vize ücretlerini 60’tan 80 Euro’ya yükseltmeye hazırlanıyor. 100’ü aşkın ülkenin vatandaşlarına uygulanan vize için öğrencilerden, araştırmacılardan ve 12 yaşın altındaki çocuklardan ücret alınmayacak. Sanatçılara, profesyonel sporculara ve sık seyahat edenlere çoklu giriş vizeleri imkânı sunulacak. Avrupa Parlamentosu (AP), vize ücretleri ve kuralları konusunda AB Konseyi ile yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı. Uzlaşının yasalaşması için Avrupa Parlamentosunun ve AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.
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