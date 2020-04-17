  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

AB, ticaret hacminin 525 milyar avro düşeceğini öngördü

2020-04-17 18:28:23 -
AB, ticaret hacminin 525 milyar avro düşeceğini öngördü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de dış ticaret hacminin 525 milyar avro azalacağını öngördü.

AB Komisyonu, Kovid-19'un küresel ticarete etkilerinin değerlendirildiği çalışmasını yayımladı.

Buna göre, salgın nedeniyle uygulanan iş yeri kapatma, seyahat yasağı gibi çeşitli kısıtlayıcı tedbirler, üretim, harcamalar, yatırım ve uluslararası ticarette ciddi daralmaya neden olacak.

Kovid-19 nedeniyle 2020 yılında küresel ticaret yüzde 9,7 gerileyecek.

AB ülkelerinin diğer ülkelere ihracatı yüzde 9,2, ithalatı da yüzde 8,8 düşecek.

AB üyesi 27 ülkenin mal ve hizmet ihracatı bu yıl 285 milyar avro, ithalatı da 240 milyar avro azalacak. Böylece, Kovid-19 nedeniyle AB'nin dış ticaret hacmi 525 milyar avro gerileyecek.

Kovid-19, taşıma ekipmanları ve makine gibi imalat sektörü ihracatını daha fazla etkileyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı