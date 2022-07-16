  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AB komisyonu enflasyon tahminini yükseltti!
Ekonomi

AB komisyonu enflasyon tahminini yükseltti!

AB Komisyonu Rusya - Ukrayna savaşının bölge ekonomisine negatif etkisinin süreceğini bildirerek Euro Bölgesi için 2022 ve 2023 yılı enflasyon tahminlerini yükseltirken büyüme tahminlerini düşürdü

Yeniakit Publisher
2022-07-16 13:23:00 -
AB komisyonu enflasyon tahminini yükseltti!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Euro Bölgesi için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü, büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Komisyon 2022 yılı Euro Bölgesi enflasyon tahminini yüzde 6,1’den yüzde 7,6’ya, 2023 tahminini yüzde 2,7’den yüzde 4’e yükseltti.

Büyüme tahmini ise 2022 için yüzde 2,7’den yüzde 2,6’ya, 2023 için yüzde 1,4’e düşürüldü. Rusya’nın savaşının Avrupa ekonomisi üzerinde kara bulutlar oluşturduğu ifade edildi.

Raporda Moskova’nın aksiyonlarının enerji ve tahıl arzına zarar verdiği, fiyatları yükselttiği ve güveni zedelediği belirtildi.

Rekor yüksek enflasyonun bu sene sonunda zirve yapmasının beklendiği, 2023’te kademeli olarak düşeceği öngörüldü. Ancak savaş belirsizliği nedeniyle aşağı yönlü risklerin olduğuna vurgu yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23