AB komisyonu enflasyon tahminini yükseltti!
AB Komisyonu Rusya - Ukrayna savaşının bölge ekonomisine negatif etkisinin süreceğini bildirerek Euro Bölgesi için 2022 ve 2023 yılı enflasyon tahminlerini yükseltirken büyüme tahminlerini düşürdü
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Euro Bölgesi için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü, büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Komisyon 2022 yılı Euro Bölgesi enflasyon tahminini yüzde 6,1’den yüzde 7,6’ya, 2023 tahminini yüzde 2,7’den yüzde 4’e yükseltti.
Büyüme tahmini ise 2022 için yüzde 2,7’den yüzde 2,6’ya, 2023 için yüzde 1,4’e düşürüldü. Rusya’nın savaşının Avrupa ekonomisi üzerinde kara bulutlar oluşturduğu ifade edildi.
Raporda Moskova’nın aksiyonlarının enerji ve tahıl arzına zarar verdiği, fiyatları yükselttiği ve güveni zedelediği belirtildi.
Rekor yüksek enflasyonun bu sene sonunda zirve yapmasının beklendiği, 2023’te kademeli olarak düşeceği öngörüldü. Ancak savaş belirsizliği nedeniyle aşağı yönlü risklerin olduğuna vurgu yapıldı.