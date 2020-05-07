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Ekonomi

AB "kara para" listesini güncelledi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:07:12 -
AB "kara para" listesini güncelledi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan ülkeleri içeren listesini güncelledi.

AB Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan ülkeler listesine 12 ülkenin eklendiğini açıkladı.

Buna göre, Afganistan, Irak, Pakistan, Suriye, Yemen, İran, Kuzey Kore, Trinidad ve Tobago, Uganda ve Vanuatu'yu içeren listeye, Bahamalar, Barbados, Botsvana, Kamboçya, Gana, Jamaika, Mauritius, Moğolistan, Myanmar, Nikaragua, Panama ve Zimbabve de ekledi.

Listeden, Bosna Hersek, Guyana, Laos, Etiyopya, Sri Lanka ve Tunus ise çıkartıldı.

Değişikliklerin, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından ekim ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapıyor.


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