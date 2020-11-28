  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB, İranlı nükleer fizikçinin öldürülmesinin ardından "sükunet" çağrısı yaptı:
Aktüel

AB, İranlı nükleer fizikçinin öldürülmesinin ardından "sükunet" çağrısı yaptı:

"Bu belirsiz zamanlarda tüm tarafların sükunetini koruması ve kimsenin yararına olmayacak bir gerginlikten kaçınmak için azami itidal göstermesi her zamankinden daha önemlidir"

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:43:04 -
AB, İranlı nükleer fizikçinin öldürülmesinin ardından "sükunet" çağrısı yaptı:

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin suç olduğunu belirterek, tüm tarafları "sükunete" çağırdı.

AB Komisyonu Sözcüsü Nabila Massrali Stano, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesinin suç teşkil ettiğini ve AB'nin savunduğu insan haklarına ters düştüğünü kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, suikastta hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini aktaran Massrali, "Bu belirsiz zamanlarda tüm tarafların sükunetini koruması ve kimsenin yararına olmayacak bir gerginlikten kaçınmak için azami itidal göstermesi her zamankinden daha önemlidir." ifadesini kullandı.

- Suikastın faili olarak Tel Aviv yönetimi gösterilmişti

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre, Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade'nin suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etmişti.

İranlı yetkililer de Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı olarak görev yapan nükleer fizikçiye düzenlenen suikastın faili olarak Tel Aviv yönetimi göstermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Koronadan daha tehlikeli" diyen Şevki Yılmaz çağrıda bulundu: Artık zamanı gelmedi?

Gazetemiz Yeni Akit yazarı eski milletvekili Şevki Yılmaz, koronavirüsten daha tehlikeli olan faiz ile ilgili önemli çağrıda bulundu...
Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi
Dünya

Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi

İran'ın nükleer programını yöneten Muhsin Fahrizade'nin suikasta uğradığı öne sürülüyor. Yaşanan gelişme sonrası Devrim Muhafızları'ndan açı..
Medeni Oğuz öldürüldü! Bölge tamamen kontrol altında
Gündem

Medeni Oğuz öldürüldü! Bölge tamamen kontrol altında

Mardin'de Yıldırım-8 operasyonu kapsamında öldürülen üç teröristten birinin, terör örgütü PKK'nın sözde Kerboran sorumlusu Reber kod adlı Me..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay