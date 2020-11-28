AB, İranlı nükleer fizikçinin öldürülmesinin ardından "sükunet" çağrısı yaptı:

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin suç olduğunu belirterek, tüm tarafları "sükunete" çağırdı.

AB Komisyonu Sözcüsü Nabila Massrali Stano, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesinin suç teşkil ettiğini ve AB'nin savunduğu insan haklarına ters düştüğünü kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, suikastta hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini aktaran Massrali, "Bu belirsiz zamanlarda tüm tarafların sükunetini koruması ve kimsenin yararına olmayacak bir gerginlikten kaçınmak için azami itidal göstermesi her zamankinden daha önemlidir." ifadesini kullandı.

- Suikastın faili olarak Tel Aviv yönetimi gösterilmişti



İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre, Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade'nin suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etmişti.

İranlı yetkililer de Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı olarak görev yapan nükleer fizikçiye düzenlenen suikastın faili olarak Tel Aviv yönetimi göstermişti.