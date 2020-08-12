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Ekonomi

AB, 8 ülkeye mali destek sağlayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:18:32 -
AB, 8 ülkeye mali destek sağlayacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 8 ülkeye toplam 2 milyar 650 milyon avroluk makro finansal destek verecek.

AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla 8 ülkeye mali destek sağlanması için mutabakat muhtırasında uzlaşıldığını açıkladı.

Arnavutluk'a 180 milyon avro, Gürcistan'a 150 milyon avro, Ürdün'e 700 milyon avro, Kosova'ya 100 milyon avro, Moldova'ya 100 milyon avro, Karadağ'a 60 milyon avro, Kuzey Makedonya'ya 160 milyon avro ve Ukrayna'ya 1,2 milyar avro makro finansal destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu yardımların yolsuzlukla mücadele ve çeşitli reformların yerine getirilmesi gibi şartlara bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Bosna Hersek ve Tunus'la da benzer mutabakat muhtıraları müzakerelerinin sürdüğü belirtildi.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler verebiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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