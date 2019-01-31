AB, 4'üncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü Eurostat verilerine göre, AB ekonomisi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde, üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüdü. Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ise Avro Bölgesi'nde GSYH artışı yüzde 1,2 olarak ölçüldü. AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2018’in 4'üncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre yüzde 0,3 ve önceki yılın 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,5 arttı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.