A.Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve A.Konyaspor futbolcusu Skubic tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
IHAAW164834-SPO/19-03-2019- A.
19 Mart 2019 Salı 16:53
IHAAW164834-SPO/19-03-2019- A.Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve A.Konyaspor futbolcusu Skubic tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.19.03.2019 16:48:34TSINNNN
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