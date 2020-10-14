AA ile YTB iş birliğindeki "Türk Dünyası Çevrim içi Medya Eğitim Programı" sona erdi

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde düzenlenen "Türk Dünyası Çevrim içi Medya Eğitim Programı" tamamlandı.

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Romanya, Rusya ve Ukrayna'dan toplam 29 medya temsilcisinin katıldığı eğitim programı kapanış töreniyle sona erdi.

İki hafta süren Türk Dünyası Çevrim içi Medya Eğitim Programı'nda, AA'nın tecrübeli muhabirlerince internet haberciliği, haber yazım teknikleri, sosyal medya uygulamaları, haber ve infografik ilişkisi, görüntü ve fotoğraf çekimi gibi alanlarda eğitimler verildi.

Programın kapanışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, AA-YTB iş birliği modeli ile çok başarılı eğitim projeleri yapıldığını, Türk Dünyasına yönelik çevrim içi medya eğitim programı ile de AA’nın usta gazetecilerinin dost ve kardeş medya temsilcilerine tecrübelerini aktardığını söyledi.

İşbilir, salgın sonrası süreçte bu eğitimleri geliştirerek sürdüreceklerini belirterek, "İkinci, üçüncü faz eğitimleri de yüz yüze yapmayı ümit ediyoruz. Türk Dünyasıyla her zamankinden daha çok irtibatları kuvvetledirmek, işleyen ve sürdürülebilir ağlar ile iş birliği mekanizmaları kurmak zorundayız." diye konuştu.

YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus da konuşmasında Türk Dünyası ile Türkiye’nin kuracağı yakın ilişkinin önemine vurgu yaptı.

Turus iki hafta süren eğitim programının gelecekte yapılacak eğitim çalışmaları için öncü olacağını, koronavirüs sonrası süreçte de yeni yüz yüze eğitim programları düzenlemeyi planladıklarını vurguladı.

- "AA ve YTB Türk Dünyasına el uzattı"

Eğitime katılan Türk Dünyasından medya temsilcileri de programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programa İran’dan katılan Ogulmaya Samizade, iki hafta süren eğitimde 1 yılda öğrenemeyeceği bilgileri edindiğini belirterek, "Ben Horasan bölgesinden Türkmen gazeteci ve araştırmacı yazarım. Türk dünyasına el uzatan AA ve YTB’ye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gürcistan’da gazetecilik yapan Zeinab Suleimanivo gazetecilik mesleğine yeni başladığını, bu nedenle derslerin kendisi için çok faydalı olduğunu vurguladı.

Programın bir diğer katılımcısı Fevzi Amzaiev de Ukrayna’da gazetecilik yaptığını belirterek, "İşini çok seven tecrübeli Anadolu Ajansı muhabirlerinden eğitim almak çok güzel oldu. Farklı ülkeden katılımcılarla da birlikte olma şansı yakaladık." ifadelerini kullandı.