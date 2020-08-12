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Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:18:50 -
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 3 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 14 Ağustos Cuma günü açıklanacak Haziran 2020 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 2,3 milyar dolar ila 5,1 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 18 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentileri 9,5 milyar dolar ile 25,2 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler dengesi, mayısta 3 milyar 764 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 244 milyon dolar olmuştu.

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