AA ekibi, Saraybosna'daki sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelesini görüntüledi

SARAYBOSNA (AA) - VESNA BESİC - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın çok ağır kayıplar verdiği Bosna Hersek'te salgına karşı zorlu mücadele sürerken, bu mücadelenin en ön safında bulunan sağlık personelinin özverili çalışmaları da takdir topluyor.

AA ekibi, başkent Saraybosna'nın en büyük hastanelerinden biri olan Dr. Abdulah Nakas Hastanesi'nin Kovid-19 bölümüne görüntüleyerek, buradaki doktor ve diğer sağlık çalışanlarının salgınla zorlu mücadelesine tanıklık etti.

Hastanenin Kovid-19 bölümünde sağlık personeli ile bir gün geçiren AA ekibi, buradaki sıkı tedbirleri ve hastaların tedavi süreçlerini yerinde gözlemledi.

Yüze yakın hastanın tedavi gördüğü hastanenin sağlık çalışanları, virüsün bulaştığı hastaları tedavi etmenin yanı sıra onlara psikolojik destek de sağlıyor.

- "Bu savaşta kural yok"

Dr. Abdulah Nakas Hastanesi Müdür Vekili Prof. Dr. İsmet Gavrankapetanovic, yaptığı açıklamada, hastalarla her gün temas halinde olduklarını belirterek, "Şehirde korku ve panik var. Biz de korkuyoruz. Sonuçta hiçbirimiz bir süper kahraman değiliz." dedi.

Diğer hastane çalışanları ile sohbet ederek korkularını yatıştırmaya çalıştıklarını söyleyen Gavrankapetanovic, hastanenin 300 yatak kapasitesine sahip olduğunu ve artan vakalar nedeniyle Kovid-19 hastanesi olarak hizmet verdiklerini kaydetti.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) da doktorluk yaptığını aktaran Gavrankapetanovic, "Bosna'daki savaşta yaralılara müdahale eder ve kendimizi buna hazırlardık. Ancak bu kez durum çok farklı. Görünmez bir düşmana karşı savaşıyoruz. Bu savaşta kural yok ve hepimiz tehlike altındayız." ifadelerini kullandı.

Hastanenin Kovid-19 bölümünden sorumlu bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Ednan Drljevic de hastalara hem fiziksel hem psikolojik açıdan yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydederek, fizyoterapistlerin her gün hastaları ziyaret ederek nefes egzersizleri yaptırdığını söyledi.

Hastanede tedavi gören hastaların büyük çoğunun 50 yaş üzeri olduğunu belirten Drljevic, en çok 50 ila 65 yaş arasındaki hastaların tehlike altında olduğunu belirtti.

Gelinen noktada aşı alımının yapılacak en iyi yatırım olduğunu söyleyen Drljevic, "En az ülke nüfusu kadar aşı tedarik edilmeli, zira bir kişiye iki doz aşı vuruluyor. Bu da nüfusun yarısı için yeterli olacaktır. Salgından kurtulmak istiyorsak bunu yapmalıyız. Ancak Bosna Hersek şimdilik sadece nüfusun yüzde 20'sine yetecek kadar aşı sipariş etti." dedi.

Aşının Bosna Hersek'e ilkbaharda ulaşacağını söyleyen Drljevic, bunun sağlık çalışanları için çok geç olduğunu ifade etti.

- "Önlemlere uymak, hastalığın doğuracağı sonuçlarla uğraşmaktan daha kolay"

Kovid-19 bölümünde çalışan acil tıp teknisyeni Mahir Pekic ise hastalara yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "İlk başlarda korkuyorduk, ama sanırım artık alıştık. Gerçekten yüreğimizle çalışıyoruz." dedi.

Bir diğer teknisyen Midhat Catic ise insanların Kovid-19 bölümü hakkında yeterli bilgiye sahibi olmadıklarını söyleyerek, "İnanın önlemlere uymak, hastalığın doğuracağı sonuçlarla uğraşmaktan daha kolay." diye konuştu.

Fizyoterapi teknisyeni Anisa Olovcic de Kovid-19 hastalarının bulunduğu bölümde çalışanların üçer eldiven ve galoş, bone, koruyucu tulum, maske ve siperlik giydiklerini aktararak, giydiklerini çıkarırken de belli bir sıralamaya uymak zorunda olduklarını ifade etti.

Hastanede 14 gündür tedavi gören Kovid-19 hastası 72 yaşındaki Zoran Gulin de ilk 10 gün boyunca sadece yüksek ateşi olduğunu anlatarak, "Test yaptırdım, o sırada durumum da kötüleşti. Hastaneye kaldırıldığımda Kovid-19'a bağlı zatürre olduğumu öğrendim. Buradaki doktorların müdahaleleri sayesinde kurtuldum." dedi.