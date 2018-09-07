A Millilerin Rusya 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Grubu ilk maçında Rusya'yı Trabzon'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde konuk ediyor. Bu akşam saat 21:45'te başlayacak mücadelenin hakemi Artur Dias.

Ay-yıldızlılar Rusya bugün oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçıyla 561. kez sahaya çıkacak. Milli Takımımız, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 267'si özel olmak üzere geride kalan 560 maçta 1'i hükmen 211 galibiyet aldı, 131 kez berabere kaldı, 218 kez de kaybetti.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Serkan, Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun.

RUSYA: Dzhikiya, Kudryashov, Neustadter, Fernandes, Gazinskiy, Kuzyaev, Zobnin, Cheryshev, Erokshin, Dzyuba.