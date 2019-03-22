A Milliler sahaya çıkıyor! İlk 11'ler belli oldu
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu.22 Mart 2019 Cuma 21:40
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile karşılaşacak. İlk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
ARNAVUTLUK: Berisha, Veseli, Hysaj, Djimsiti, Mijah, Ramadani, Ergyrs, Xhaka, Grezda, Memushaj, Uzuni.
TÜRKİYE: Mert Günok, Hasan Ali, Merih, Kaan Ayhan, Gökhan Gönül, Mahmut, Okay, Emre, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun
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