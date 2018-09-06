A Milliler, Rusya maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlı takım, maçın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan ve yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın bu bölümünde koşu ve pas çalışması yapıldı. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladıktan sonra kamp yapacağı otele hareket etti.