A Milliler Galatasaray'ı mağlup etti

Sinan Erdem Spor Salonu'nda basına ve seyirciye kapalı olarak oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-13 önde tamamlayan Türkiye, soyunma odasına da 45-34'lük üstünlükle girdi. İkinci yarıda farkı daha da açan milliler, üçüncü çeyrekten 78-57, karşılaşmadan ise 92-76'lık galibiyetle ayrıldı.

Ay yıldızlı ekipte Ersan İlyasova 24 sayı ve 5 ribaund ile maçın en skorer ismi oldu. Cedi Osman ise 19 sayı ve 9 ribaundluk performans sergiledi.

Türkiye, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde Hamburg'da düzenlenecek hazırlık turnuvasında Almanya, Çekya ve İtalya ile karşılaşacak. 9 Eylül'de Ankara'ya dönecek olan ay yıldızlı ekip, 10 Eylül Pazartesi günü saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek..

Türkiye, 2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki Karadağ maçına 14 Eylül'de Ankara'da, Slovenya maçına ise 17 Eylül'de Ljubljana'da çıkacak.