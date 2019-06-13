A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'ya gitti - Ay-yıldızlı ekip, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında ev sahibi Fransa'nın yanı sıra Rusya ve Sırbistan'ın katılacağı özel turnuvada mücadele edecek



İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, şampiyona hazırlıkları kapsamında katılacağı özel turnuva için Fransa'ya gitti. Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz'da ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Fransa'nın yanı sıra Rusya ve Sırbistan'ın da yer alacağı özel turnuvada mücadele edecek. Milliler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Fransa'ya hareket etti. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşacak. Rennes kentindeki müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor: Bahar Çağlar (Beşiktaş), Olcay Çakır Turgut, Kübra Erat (BOTAŞ), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Kuanitra Holingsvorth (Dinamo Kursk).

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