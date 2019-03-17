A Milli Futbol Takımı, yarın topbaşı yapıyor

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde karşılaşacağı Arnavutluk ve Moldova maçları öncesi yarın Riva’da topbaşı yapacak.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 22 Mart’ta Arnavutluk ve 25 Mart’ta Moldova ile oymayacağı maçlar öncesinde yarı topbaşı yapacak. Ay-yıldızlılar, Mircea Lucescu’dan sonra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından göreve getirilen ve Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde ilk çalışmasını yarın saat 18.30’da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacak. Antrenman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş, saat 14.30’da basın toplantısı düzenleyecek.

Tiran’a yolculuk perşembe günü

Milliler, 21 Mart’ta deplasmanda karşılaşacağı Arnavutluk maçı için perşembe günü Tiran’a gidecek, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek. Güneş, aynı gün bir milli futbolcu ile birlikte Loro Boriçi Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek. Arnavutluk ile Türkiye arasında 22 Mart’ta oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Ay-yıldızlılar, Eskişehir’de Moldova’yı konuk edeceği gruptaki ikinci maç için 23 Mart’ta İşkodra’dan Eskişehir’e geçecek.

Arnavutluk ve Moldova maçları öncesi Şenol Güneş tarafından açıklanan A Milli Takım kadrosu şu şekilde:

KALECİLER: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

DEFANS: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray)

ORTA SAHA: Deniz Türüç (İM. Kayserispor), Efecan Karaca (A.Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (M. Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (DG Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

FORVET: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton)