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A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

19 Mart 2019 Salı 19:13
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.

Dün yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Sinan Bolat, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Emre Taşdemir bugün takımla çalıştı. Sakat oyuncu bulunmayan milli takım hazırlıklarını tam kadro olarak sürdürdü.

Koşu çalışması ile başlayan idman pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Arnavutluk maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Ay-yıldızlı ekip yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamlayacak. 21 Mart Perşembe günü Arnavutluk maçı için Tiran'a gidecek milli takım, son hazırlıklarını aynı gün karşılaşmanın oynanacağı Loro Boriçi Stadı'nda yapacak.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:13
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