A Erkek Milli Takımı, Atlas Turnuvası’nda Porto Riko’yu yendi FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına Suzhou’da devam eden Türkiye, Atlas Turnuvası’nda Porto Riko’yu eleyerek yarı finale yükseldi.

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına Suzhou’da devam eden Türkiye, Atlas Turnuvası’nda Porto Riko’yu eleyerek yarı finale yükseldi.

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına ev sahibi ülkenin Suzhou kentinde devam eden A Erkek Milli Takımı, Atlas Turnuvası’ndaki ilk maçında Porto Riko’yu 72-64 mağlup etti.

Atlas Turnuvası ile beraber Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlayacak olan ay-yıldızlılar, Porto Riko karşısında ilk yarıyı 39-25 üstün kapattı. Millilerde Cedi Osman 12 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Arslan 10, Melih Mahmutoğlu ise 9 sayı kaydetti.

Bu sonuçla yarı finale yükselen Türkiye, 25 Ağustos Pazar günü TSİ 20.00’de Senegal - Venezuela mücadelesinin galibi ile karşılaşacak.

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